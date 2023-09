A cantora Adriana Calcanhotto se apresentará com a Orquestra Mundana Refugi, formada por músicos brasileiros, imigrantes e refugiados, no encerramento da Virada Sustentável 2023, em São Paulo.

A cantora Adriana Calcanhotto na Comedoria do Sesc Pompeia, em São Paulo - Bruno Santos - 28.jul.2023/Folhapress

A 13ª edição do evento terá dez dias de programação com diversas atrações artísticas e culturais, todas elas pautadas pelo tema da sustentabilidade e da responsabilidade socioambiental.

O concerto da Orquestra Mundana Refugi com participação de Calcanhotto ocorrerá no parque Villa-Lobos, no próximo dia 24, a partir das 17h. As atividades e ações da Virada Sustentável são gratuitas e poderão ser acompanhadas entre os dias 16 e 24 deste mês.