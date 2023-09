O ministro do Turismo, Celso Sabino, diz lamentar a situação gerada por ele após fazer uso de cigarro eletrônico em uma reunião da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), realizada nesta quinta-feira (14).

Como mostrou a coluna, o chefe da pasta chamou a atenção e causou desconforto por seu comportamento ao participar da entrevista coletiva que marcou o lançamento do Painel de Dados do Turismo, elaborado pela Embratur em parceria com o Turismo e a Polícia Federal.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, fuma um cigarro eletrônico em seu gabinete, em Brasília, durante transmissão nesta quinta (14) - Reprodução

Além de chegar atrasado, Sabino provocou interrupções ao conversar com pessoas que estavam ao seu redor e fez uso de vape. Todo o evento foi transmitido virtualmente.

"O ministro do Turismo lamenta a situação e esclarece que está lutando para se livrar do cigarro há cerca de um ano e que, apesar das dificuldades do tratamento, sente que tem conseguido avanços. Ele desencoraja o uso de qualquer tipo de cigarro, mesmo o eletrônico, e se empenhará para eliminar esse hábito", diz a pasta, em nova enviada à coluna.

O ministério ainda explica o fato de Sabino ter usado uma camiseta, e não traje formal, durante a apresentação. "Trata-se de uma prática adotada com orgulho desde o início da gestão no ministério para promover destinos e atrativos das cidades onde visita, e será mantida. É com tais camisetas que o ministro participa de audiências, visita cidades e participa de eventos", diz a nota.

A peça usada nesta quinta-feira, segundo o ministério, destacava os atrativos da cidade de Ponta Grossa, no Paraná, onde Sabino esteve com o projeto "MTur Itinerante" recentemente.

O ministro e o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, eram os dois principais oradores da apresentação. Sabino, no entanto, chegou atrasado ao encontro virtual e deu início à sua participação ainda dentro de um carro.

De acordo com relatos feitos à coluna, servidores chegaram a pedir ao ministro que desligasse o seu celular pessoal durante a apresentação.

Até mesmo o detalhamento do Painel de Dados do Turismo, a cargo de Freixo, acabou comprometido diante das distrações geradas por Sabino.

A ferramenta foi desenvolvida pela Embratur em parceria com o Ministério do Turismo e a Polícia Federal para congregar informações sobre a entrada de turistas estrangeiros no país e a movimentação financeira feita por eles. A ideia é dar mais transparência aos dados, que poderão ser usados por gestores públicos, sociedade civil e jornalistas.

Deputado federal eleito pelo Pará e filiado ao União Brasil, Sabino tomou posse em julho deste ano, substituindo a ex-ministra do Turismo Daniela Carneiro.

A escolha fez parte da estratégia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para melhorar sua relação com a União Brasil e garantir os votos do partido na Câmara dos Deputados.

O ministro foi um dos entusiastas da campanha de Arthur Lira (PP-AL) à presidência da Câmara, em 2021, tendo contrariado seu próprio partido à época, o PSDB, que embarcou na candidatura de Baleia Rossi (MDB).

Desde então, ganhou papéis de projeção pelas mãos de Lira, como a relatoria da reforma das regras do Imposto de Renda, em 2021, e a presidência da Comissão Mista de Orçamento do Congresso, em 2022.

Neste último posto, foi um dos principais auxiliares de Lira na gerência e distribuição das chamadas emendas de relator, principal instrumento usado pelo presidente da Câmara para assegurar apoio ao seu entorno e ao então governo Jair Bolsonaro (PL).