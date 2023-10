O ex-BBB e economista Gil do Vigor promoverá um aulão preparatório para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para 200 alunos da rede pública de Pernambuco. O evento será realizado no dia 22 deste mês e ganhará transmissão no YouTube e no Instagram de Gil.

Gil do Vigor - Divulgação/João Miguel /Globo

"O aprendizado mudou o rumo da minha história, salvou a minha vida. Fazer um projeto como esse me leva para um lugar de muito amor e gratidão. Estou muito emocionado e entusiasmado em ver ele finalmente saindo do papel e se tornando algo real", diz Gil.

No aulão de seis horas, serão revisados conteúdos de matemática, física, química, biologia e redação. A proposta se dá na esteira do "Matemática do Vigor", canal no YouTube lançado neste ano pelo ex-BBB em que ele dá aulas de matemática preparatórias para o Enem.

Gil diz ter criado a iniciativa a fim de oferecer uma melhor preparação a pessoas sem condições financeiras para frequentar um curso pré-vestibular privado. Formado em economia pela Universidade Federal de Pernambuco, em Recife, ele afirma que precisou estudar por conta própria para ingressar na instituição.

O pernambucano faz atualmente doutorado na Universidade de Califórnia, nos Estados Unidos. O aulão e o canal no YouTube foram desenvolvidos em parceria com a Mynd.

PLANALTO CENTRAL

A jornalista Diana Fernandes recebeu convidados para o lançamento do livro póstumo "O Que Vi dos Presidentes: Fatos e Versões", da jornalista Cristiana Lôbo. Fernandes é coautora da obra. Murilo Lôbo, viúvo de Cristiana, participou do evento. O diretor editorial da Planeta, Felipe Brandão, também prestigiou o lançamento.