A reitoria da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) diz que irá abrir um procedimento administrativo contra um professor que teria ameaçado estudantes da instituição com faca e spray de pimenta. O episódio ocorreu na manhã desta terça-feira (3).

Em nota, a universidade diz repudiar os atos de violência praticados no campus de Barão Geraldo, no interior paulista, e pede calma e serenidade para que os conflitos sejam resolvidos de forma apropriada.

Professor é detido após tentar ferir aluno com faca durante paralisação de estudantes da Unicamp - Reprodução/@dceunicamp no Instagram

"A conduta do docente, para além do inquérito policial instaurado, será averiguada por meio dos procedimentos administrativos adequados e serão tomadas as medidas cabíveis", afirma a reitoria.

"Ressalte-se, ainda, que a reitoria vem alertando que a proliferação de atos de violência com justificativa ou motivação política não é salutar para a convivência entre diferentes", segue.

Como mostrou a Folha, o confronto teve início após alunos entrarem na sala do professor para comunicar a decisão de paralisação, que ocorre nesta terça e foi aprovada por estudantes de ao menos 23 cursos da Unicamp. O docente, então, teria sacado uma faca e um spray de pimenta.

"O professor pegou no meu braço, me jogou no chão, levantou uma faca para mim, vindo para cima", afirmou o estudante Gustavo Bispo, integrante do DCE (Diretório Central dos Estudantes), em vídeo publicado nas redes sociais. "Um professor tentou esfaquear um estudante", disse ainda.

Em outro trecho do vídeo compartilhado pelo diretório central, é possível ver o momento em que o professor parte para cima de um dos alunos com uma faca na mão. Um jovem entra em confronto com o docente no corredor de um dos prédios da instituição, e dois seguranças intervêm.

Segundo o DCE, o docente, que não teve o seu nome divulgado, trabalha no Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC) da Uniacmp. O professor e os dois alunos atacados foram levados para o 1º Distrito Policial de Campinas.

A paralisação que ocorre nesta terça contesta a privatização de órgão estaduais e a precarização das universidades estaduais paulistas.