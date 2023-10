O Ministério da Saúde e o Hcor, hospital sediado na capital paulista e especializado em cardiologia, ampliaram uma parceria que busca melhorar o atendimento de pacientes com urgências cardiovasculares em UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e hospitais do SUS.

Atendimento no quinto andar do Hcor, em São Paulo - Eduardo Knapp - 25.fev.2023/Folhapress

Iniciado em 2009, o Projeto Boas Práticas passará a contemplar mais de 700 UPAs e espaços de pronto atendimento, buscando oferecer uma atuação mais eficaz na prevenção, diagnóstico, tratamento e acompanhamento das enfermidades cardíacas.

Entre 2021 e 2023, a consultoria a distância oferecida pelo Hcor ajudou a emitir mais de 750 mil laudos. A instituição ainda registrou uma redução de 58% na taxa de mortalidade em unidades participantes do programa.

"Como um hospital especializado em cardiologia, é muito gratificante poder compartilhar as melhores práticas e ajudar a salvar tantas vidas", afirma o superintendente corporativo do Hcor, Fernando Torelly.

O programa prevê auxiliar as unidades de pronto atendimento por meio teleconsulta cardiológica para casos de arritmias e infarto, tele-eletrocardiografia, desenvolvimento profissional e implementação de diretrizes assistenciais relacionadas à Síndrome Coronariana Aguda.

A iniciativa é realizada no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional (Proadi) do SUS. No ano passado, o projeto passou a contar com a colaboração da BP (Beneficência Portuguesa de São Paulo).

