A deputada estadual do Rio Grande do Sul Luciana Genro (PSOL) irá presidir a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Ligada à estrutura nacional do PSOL, a instituição desenvolve um trabalho de formação política junto à militância do partido.

A deputada estadual do Rio Grande do Sul Luciana Genro (PSOL) - Felipe Iruatã/Divulgação

A escolha pelo nome de Genro se deu no âmbito de decisões tomadas a partir do Congresso Nacional da legenda, ocorrido no início deste mês, e foi sacramentada na quarta-feira (18). A deputada terá um mandato de três anos à frente da fundação.

"Vamos dar ênfase na elaboração programática do PSOL, atendendo as demandas de todas as regionais do partido por formação política", afirma Genro. "A fundação precisa fomentar os debates estratégicos no interior do PSOL e na sociedade a respeito da situação política do país, da conjuntura mundial e do papel da esquerda socialista."

A Fundação Lauro Campos e Marielle Franco é responsável por publicar a Revista Socialismo e Liberdade e por manter a Biblioteca Carolina Maria de Jesus e o Centro de Memória Digital Plínio de Arruda Sampaio, que preserva a história e o legado do PSOL. Questões teóricas e ligadas à atuação do partido também passam pela instituição.

Ex-deputada federal, Luciana Genro foi expulsa do PT em 2003, após votar contra a Reforma da Previdência apoiada pelo governo Lula. A decisão serviu como pontapé para a fundação do PSOL. Em 2014, candidatou-se ao Palácio do Planalto e terminou a disputa em quarto lugar, com 1,6 milhão de votos.