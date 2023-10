Os deputados federais do PSOL Erika Hilton (SP), Pastor Henrique Vieira (RJ) e Luciene Cavalcante (SP) acionaram o Ministério Público Federal (MPF) nesta segunda-feira (16) pedindo que a igreja Assembleia de Deus de Rio Verde, em Goiás, seja investigada por supostamente promover a prática de "cura gay".

A denominação evangélica é apontada pelos parlamentares como responsável pelo retiro "Maanaim", que oferece serviços para "converter" jovens homossexuais e bissexuais à heterossexualidade.

O local teria sido frequentado pela influenciadora Karol Eller, que morreu na semana passada, em São Paulo, aos 36 anos. Próxima do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de sua família, ela trabalhava no gabinete do deputado estadual Paulo Mansur (PL).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, o caso foi registrado como suicídio no 27º Distrito Policial, em Campo Belo, na zona sul da capital. O episódio teria ocorrido um mês após a influenciadora anunciar a sua "conversão".

"Os tratamentos de 'cura gay' são verdadeiras práticas de tortura e agressão a toda população LGTBQIAPN+, cuja orientação sexual ou designação de gênero são características inerentes a cada sujeito, sendo impossível sua alteração", afirmam Hilton, Vieira e Cavalcante na representação.

Procurada pela coluna, a Assembleia de Deus de Rio Verde não respondeu até a publicação deste texto.

Os deputados destacam que a prática é vedada pelo Conselho Federal de Psicologia e sugerem que seja movida uma ação pelos crimes de homotransfobia, tortura psicológica e incitação ao suicídio.

"A conduta criminosa de tratamento de cura gay deve ser imediatamente coibida, assim como investigadas as vítimas já submetidas a tamanha violência, para que vidas sejam preservadas", diz a representação, que elenca estudos que destrincham os efeitos causados pela prática.

Os deputados ainda afirmam que o retiro promovido pela Assembleia de Deus na cidade de Rio Verde também ocorre em outras regiões do país, e pedem que o MPF investigue entidades, profissionais, grupos e empresas envolvidos na atividade em todo o Brasil.

