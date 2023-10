As conversas entre lideranças do PT e do PSOL em torno do cargo de vice na chapa de Guilherme Boulos (PSOL) à Prefeitura de São Paulo em 2024 se intensificaram neste mês.

Ana Estela Haddad durante entrevista à Folha em São Paulo - Zanone Fraissat-12.out.2022/Folhapress

ALIANÇA DE NOIVADO

Um dos nomes que voltou a emergir com mais força é o de Ana Estela Haddad. Ex-primeira-dama de São Paulo, ela hoje comanda a Secretaria de Saúde Digital do Ministério da Saúde.

LISTA

Os defensores da escolha, tanto no PT como no PSOL, afirmam que ela reuniria todas as qualidades para dar competitividade à chapa: é mulher, dá leveza à chapa, tem experiência administrativa, conhece a cidade e é bem avaliada na opinião pública.

TODOS JUNTOS

Mulher do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ela conseguiria também unificar as diversas correntes do partido, que hoje disputam a indicação.

VELINHAS

