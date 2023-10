O presidente da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), Marcelo Freixo, e a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, discutiram a possibilidade de a instituição financeira apoiar projetos liderados pela agência.

A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, e o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, durante encontro - Divulgação

MÃOS DADAS

De acordo com participantes do encontro, Medeiros teria sido receptiva e sinalizado que há espaço para a parceria. Uma das iniciativas que poderiam ser apoiadas pelo banco é uma competição inédita de triatlo em Alter do Chão, no Pará, em 2025. Projetos de turismo audiovisual e literário com potencial para fomentar os segmentos e projetar o Brasil no exterior também foram apresentados.

PLANOS

"Estamos em uma parceria para trazer mais gente para esse Brasil que a gente quer viver, que a gente quer construir. Fizemos um debate bacana, mas com ação concreta, sobre rota literária, sobre Alter do Chão e uma prova de triatlo que pode ser incrível, com sustentabilidade e, também, a aproximação do audiovisual com o turismo", diz Freixo.

CURVAS

A cantora Fafá de Belém posa nua para o primeiro livro da Vogue, "InVogue" - Bob Wolfenson/Divulgação

A cantora Fafá de Belém, 67, posou nua para as lentes do fotógrafo Bob Wolfenson. O ensaio foi feito especialmente para o primeiro livro da revista Vogue, o "InVogue". O volume acaba de ser lançado e apresenta imagens e entrevistas de outras 51 mulheres brasileiras, como Costanza Pascolato, Camila Queiroz, Jade Picon e Linn da Quebrada.

"Sempre fui uma mulher grande, com cintura fina, bunda, coxa e peito. Eu era uma menina quando Sophia Loren, através das telas, me deu senso de corpo", diz Fafá de Belém na publicação.