Um dos assessores mais próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o ex-secretário especial de Comunicação da Presidência Fabio Wajngarten afirma ter conversado neste domingo (15) com o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zohar Zonshine, sobre a situação dos brasileiros em Gaza.

"Não há impedimentos do lado israelense pela imediata saída dos mesmos", escreveu Wajngarten, em publicação nas redes sociais, após a tratativa.

O então secretário de Comunicação da Presidência, Fabio Wajngarten, durante solenidade em Brasília - Carolina Antunes - 18.dez.2019/PR

A conversa ocorre após a travessia da fronteira de Gaza com o Egito pelo grupo de brasileiros, prevista para sábado (14), ser adiada. De acordo com o governo brasileiro, Israel recuou e não deu autorização para que estrangeiros deixem a área conflagrada, mesmo após uma série de negociações.

Em entrevista à coluna nesta semana, o embaixador de Israel no Brasil afirmou que seu país não tem "nada contra" a possibilidade de cidadãos brasileiros saírem da Faixa de Gaza.

"A fronteira com o Egito é uma coisa que pode funcionar nesse sentido", disse Zonshine. "Espero que todos tenham a possibilidade de sair de lá sãos e salvos."

Ele, no entanto, afirmou não acreditar na possibilidade de um corredor humanitário ser negociado junto ao grupo terrorista Hamas, autor do ataque que deflagrou a guerra. "Honestamente, o único diálogo com o Hamas é por tiros. Não tem diálogo com o Hamas, ele não tem diálogo conosco", disse o embaixador.

Israel controla regiões do sul de Gaza, e inclusive já fez vários bombardeios perto da fronteira do território com o Egito, o que dificulta o trânsito das pessoas até o ponto de passagem.

Na quinta-feira (12), em meio a negociações com Egito e Israel, o governo federal deslocou para Roma, na Itália, a aeronave da Presidência da República para resgatá-los.

O avião modelo VC-2 (Embraer 190) tem capacidade para 40 passageiros e aguarda, apenas, a autorização do governo egípcio para dar seguimento à operação e trazê-los ao Brasil.

O conflito entre Israel e Hamas chega a seu nono dia neste domingo sob a expectativa de uma invasão terrestre de Tel Aviv na Faixa de Gaza, território palestino regido pelo grupo terrorista onde vivem mais de 2,3 milhões de pessoas, agora sob cerco total.