Os brasileiros que estão sitiados na Faixa de Gaza devem conseguir deixar o território conflagrado no sábado (14). A expectativa foi confirmada à coluna por fontes do Ministério das Relações Exteriores.

Tudo indica que a travessia até a fronteira do Egito, país com o qual o Brasil vem negociando a operação, será feita com a ajuda de um comboio internacional, o que daria aos futuros repatriados mais segurança.

Grupo de brasileiros abrigado em escola católica na Faixa de Gaza faz foto no local - Arquivo pessoal

Neste momento, um grupo de cerca de 30 brasileiros está acolhido em uma escola católica em Gaza. O espaço, arranjado pela diplomacia brasileira, era considerado seguro até o Exército israelense dar um ultimato para que todos os palestinos se desloquem do norte para o sul da região.

O prazo para a evacuação, criticada pela ONU (Organização das Nações Unidas), se esgota nas próximas horas. Bombardeios e tiroteios já são ouvidos pelo grupo que se refugia na escola. Os confrontos armados se estendem pelas ruas e quadras do entorno da instituição católica.

De acordo com integrantes do Itamaraty que prestam assistência aos brasileiros, o governo israelense está ciente de que a escola abriga cidadãos que deverão ser repatriados pelo Brasil.

Embora a escola esteja no meio do fogo cruzado, por ora ela segue sendo considerada a opção mais segura enquanto os brasileiro-palestinos aguardam socorro. Um ônibus foi designado para retirá-los do local e levá-los até a cidade de Khan Younes, mas um bombardeio na via principal da cidade de Gaza fez com o que plano fosse adiado.

A expectativa, agora, é que os brasileiros saiam da Faixa de Gaza até a noite de sábado, encerrando o que tem sido chamado por membros da diplomacia de "pesadelo".

Na quinta-feira (12), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou ao telefone com o presidente de Israel, Isaac Herzog. O petista afirmou que agradeceu ao apoio na retirada de brasileiros que estavam no país, que declarou guerra ao Hamas após a facção terrorista lançar ataque em território israelense no sábado (7).

"Reafirmei a condenação brasileira aos ataques terroristas e nossa solidariedade com os familiares das vítimas. Solicitei ao Presidente todas as iniciativas possíveis para que não falte água, luz e remédios em hospitais", escreveu o presidente.

O clima entre aqueles que tentam sair da faixa conflagrada é de pavor, como registrado em vídeo pela brasileira Shahed al-Banna, de 18 anos de idade.

"A gente achava que a escola era um lugar seguro para nós, mas agora não é um lugar seguro. Eles vão entrar no país e vão acabar com todo mundo. Os prédios, as árvores, crianças, pessoas, bichos, tudo vai ser morto", afirmou ela, em relato compartilhado com a coluna.

Ao menos 22 brasileiros aguardam uma oportunidade para deixarem Gaza. Deles, dez são crianças, sete são mulheres e cinco são homens. Nem todos, contudo, estão abrigados na escola: 12 brasileiros estão na cidade de Khan Younes, ao sul da Faixa de Gaza.