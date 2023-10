O apoio do PT à causa palestina não fez com que a legenda estabelecesse relações com o Hamas, que controla a Faixa de Gaza.

Grupo pró-Palestina protesta perto da embaixada israelense em Londres - Toby Melville/Reuters - REUTERS

BEM LONGE 2

"Estou na presidência do partido há sete anos e nunca me encontrei com qualquer integrante do Hamas, não há nenhuma relação institucional com eles", diz a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), que comanda a legenda.

LONGE 3

Ela afirma que o ataque do Hamas aos israelenses "foi um ato terrorista", mas que a extrema violência dos fatos não pode gerar "uma violência ainda maior como resposta", referindo-se aos ataques de Israel a Gaza.

À MESA

