O monitoramento de 41 mil grupos públicos de WhatsApp e Telegram feito pela empresa de tecnologia Palver aponta para um volume expressivo de mensagens que associam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao grupo terrorista Hamas.

O movimento conspiratório teve início ainda no fim de semana, quando foi deflagrada a guerra entre Israel e Palestina, e foi respaldado por uma fala do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O presidente Lula durante solenidade no Palácio do Planalto, em Brasília - Evaristo Sa - 26.set.2023/AFP

"Pelo respeito e admiração ao povo de Israel repudio o ataque terrorista feito pelo Hamas, grupo terrorista que parabenizou Luís [sic] Inácio Lula da Silva quando o TSE [Tribunal Superior Eleitoral] o anunciou vencedor das eleições de 2022", publicou Bolsonaro, ao comentar o conflito.

De acordo com relatório da Palver, a guerra é o principal tópico discutido nos grupos públicos, e conteúdos e debates sobre o tema são fartamente encontrados. A declaração do ex-mandatário sobre o petista, no entanto, teria conferido um tom político à repercussão.

Entre sábado (7) e a noite de segunda-feira (9), a empresa identificou 15.195 mensagens sobre o conflito. De todas as comunicações trocadas na segunda-feira que mencionavam Lula, 20,79% continham alguma citação ao grupo autor da ofensiva contra Israel.

Um remetente chegou a afirmar, por exemplo, que o petista teria financiado "os ataques ao povo de Israel", mensagem que foi acompanhada por uma sequência imagens de crianças em situação de vulnerabilidade.

Até segunda-feira, as menções a Bolsonaro nos grupos de WhatsApp e Telegram registraram uma alta de 49,40%, ante 9,56% para Lula.

A associação com o Hamas também ocorre em relação a movimentos e partidos de esquerda, com menções como ao deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), que se posiciona publicamente a favor do reconhecimento do Estado da Palestina.

"Olha só quem tem laços de amizade com o Hamas. Fala aí, Guilherme Boulos, tu curte um terrorismo?", diz um dos conteúdos compartilhados. A mensagem é acompanhada por uma foto tirada por Boulos durante visita à Cisjordânia, em 2018, e que tem sido usada por bolsonaristas para insinuar uma relação com o grupo terrorista.

A imagem mostra Boulos e o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, ao lado de uma pedra com a inscrição "PSOL com a Palestina" em inglês. O conteúdo foi compartilhado por bolsonaristas como Eduardo Bolsonaro (SP), Nikolas Ferreira (MG) e Carlos Jordy (RJ), todos deputados do PL.

Em alguns grupos, a foto foi editada para encobrir o rosto de Medeiros e de mais um homem que acompanhava Boulos, de modo a sugerir que eles eram, na verdade, integrantes do Hamas.

Após a veiculação, Boulos foi a uma rede social dizer que sua defesa dos direitos do povo palestino "é pública", mas que bolsonaristas usaram imagens da viagem para propagar fake news.

"Condeno sem meias palavras ataques violentos a civis, como os que mataram nas últimas horas 250 israelenses e 232 palestinos", postou no domingo (8). "Defendo uma solução pacífica e duradoura, que passe pelo cumprimento do direito internacional e das resoluções de paz."

