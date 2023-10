A produtora teatral Renata Borges, que está à frente da Touché Entretenimento, trará musicais aclamados ao Brasil no próximo ano. Estão previstos para 2024 montagens de "Uma Babá Quase Perfeita", "Mudança de Hábito" e "Dear Evan Hansen", com temporadas no Rio e em São Paulo.

A atriz Whoopi Goldberg em cena do filme "Mudança de Hábito" - Divulgação

TABLADO

Borges está prestes a estrear a versão nacional de "Beetlejuice, O Musical", que chegará aos teatros cariocas neste mês, com direção de Tadeu Aguiar.

TABLADO 2

O ator Eduardo Sterblitch, que interpretará o personagem que dá nome ao espetáculo, assinou a versão da canção "Say My name" para a superprodução.

JAM

A cantora Assucena realizou um pocket show com participação do músico Rafael Acerbi na casa do empresário Ricardo Levisky, na noite de quarta (27), em São Paulo. A artista apresentou canções do seu novo álbum, "Lusco Fusco". A secretária municipal de Cultura de São Paulo, Aline Torres, compareceu.