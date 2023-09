A Sociedade dos Amigos, Moradores e Empreendedores de Cerqueira César e Consolação (Samorcc) vai realizar um plantio de dez mudas de árvores na calçada da rua Jaceguai, em frente ao Teatro Oficina, na capital paulista, neste sábado (23).

O objetivo é comemorar o Dia da Árvore e também mobilizar a população local e as autoridades para a criação do parque do Rio Bexiga, no terreno ao lado do espaço cultural.

Croqui mostra estudo preliminar para o Parque do Rio Bixiga, em terreno que pertence a Silvio Santos e é alvo de disputa - Divulgação

A implantação da área verde foi uma das principais lutas de José Celso Martinez Corrêa, o Zé Celso, fundador do Oficina. Durante 40 anos, ele e Silvio Santos brigaram pelo terreno, que é de propriedade do apresentador. O dono do SBT deseja construir no local um empreendimento imobiliário.

Em julho deste ano, dias após a morte de Zé Celso, o tronco de um ipê que foi dado de presente ao diretor pelas atrizes Fernanda Montenegro e Fernanda Torres foi plantado na calçada do Oficina como símbolo da futura implantação do parque.

"A proposta é chamar a atenção da sociedade para a importância de áreas verdes, especialmente neste momento em que estamos vivendo esse calor intenso", diz a advogada Célia Marcondes, da Samorcc, idealizadora da iniciativa.

Marcondes conta que há mais de 20 anos têm atuado no plantio de árvores na região dos Jardins. "Agora, a nossa intenção é transformar as ruas dessa região da Consolação, Bela Vista e Bexiga em alamedas verdes. A rua Jaceguai é hoje um lugar inóspito", pontua.

A Samorcc e a Associação dos Proprietários e Protetores de Imóveis Tombados (APPIT) são organizadoras do evento e também foram responsáveis por mobilizações para a criação do Parque Augusta.

O plantio deste sábado irá ocorrer das 14h às 18h. A Prefeitura de São Paulo apoia a iniciativa por meio da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, que doou as dez mudas de ipês.

