O cacique Raoni, liderança Kayapó reconhecida mundialmente, confirmou a sua presença na abertura da exposição "Mekukradjá Obikàrà: Com os Pés em Dois Mundos", que será realizada no Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói, no Rio de Janeiro, no próximo no dia 28.

O cacique Raoni, em Brasília - Pedro Ladeira - 30.dez.2022/Folhapress

MINHA HISTÓRIA

A mostra, formulada a partir da perspectiva do povo indígena, apresentará ao público mais de cem fotos, vídeos e arquivos históricos, incluindo imagens do primeiro contato dos Kayapó com homens brancos. A curadoria é assinada pelo Coletivo Beture, integrado por jovens do povo Mebengôkre-Kayapo.

EM FAMÍLIA

Um dos integrantes do coletivo é o ativista e músico Matsi, sobrinho-neto de Raoni, que irá se apresentar na abertura da exposição. Além de participar da cerimônia, o cacique se disponibilizou para uma roda de conversa aberta ao público.

TROCAS

"Mekukradjá obikàrà", conceito que dá nome à mostra, significa "cultura impura" em português. Os trabalhos expostos se propõem a refletir sobre transformações culturais e a chegada de novas tecnologias às aldeias indígenas.

VOZ

O cantor, violonista e compositor paulista Jota.pê, que prepara o lançamento de seu segundo álbum, "Se o Meu Peito Fosse o Mundo" - Taís Valença/Divulgação

O cantor, violonista e compositor paulista Jota.pê lançará no dia 27 deste mês a primeira parte de seu segundo álbum, "Se o Meu Peito Fosse o Mundo". O trabalho, que trará músicas autorais, foi produzido por Felipe Vassão, Rodrigo Lemos e Marcus Preto.

"Se o Meu Peito Fosse o Mundo" leva o selo da gravadora Som Livre e foi dividido em duas metades, inspirado na lógica de lado A e lado B dos LPs. O lançamento das cinco últimas faixas está previsto para o primeiro trimestre de 2024.