O jornalista Caco Barcellos se casou nesta sexta (13) com a promotora de Justiça Carla Tilley.

A celebração foi realizada no Espaço Iate, em São Paulo, e contou com a presença de Ana Maria Braga, Carlos Tramontina, Ernesto Paglia, Sandra Annenberg, Alberto Gaspar, Carlos Nascimento e José Roberto Burnier.

Ana Maria foi uma espécie de cupido do casal. No fim do ano passado, quando participou do Mais Você (Globo), Caco se emocionou ao falar que ele e Carla estavam separados por um erro dele.

Caco Barcellos se casa com Carla Tilley em São Paulo - Arquivo Pessoal

"Ela teve uma importância muito grande na minha vida. Por ser dedicado demais ao trabalho, eu descuidava das relações afetivas, e ela me trouxe um certo equilíbrio. Uma pena que agora a gente está afastado devido a um erro meu, mas tenho esperança", disse ele, na ocasião.

A apresentadora comentou que Caco estava com o coração doído e fez um apelo para a promotora. "Ô, Carlinha. Ai que intimidade, desculpa", disse Ana. "Mas olha, amor, amor são momentos difíceis de encontrar na vida da gente. Quando achamos alguém que bate no coração [...] Errar todo mundo erra, mas aprendemos com erros", completou.

Meses depois, em abril deste ano, ao participar do programa Encontro, também na Globo, Caco contou que tinha retomado o namoro com Carla. "Eu preciso agradecer a Ana Maria Braga, porque a influência dela me ajudou bastante. A namorada voltou. Um beijo, Ana Maria. Muito obrigado", disse Barcellos.