O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, apresentou nesta terça-feira (3) a candidatura do Brasil para presidir e sediar, em 2025, a conferência da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal). A entidade atualmente é comandada pelo Chile, país anfitrião do encontro deste ano.

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, durante conferência regional da Cepal, no Chile, nesta terça (3) - Ascom MDS/Divulgação

Ao discursar na Conferência Regional sobre Desenvolvimento Social da América Latina e Caribe, o chefe da pasta propôs implementar no continente e nos países vizinhos a aliança global contra a fome e a pobreza apresentada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a cúpula do G20.

O pacto poderia envolver, por exemplo, um acordo entre credores de países ricos e Estados em desenvolvimento para que o pagamento de dívidas pudesse ser revertido em investimentos nas áreas social, educacional, sustentável, da saúde e também de infraestrutura.

"Se essa aliança contra a fome e a pobreza for possível, ela deverá muito à experiência acumulada da América Latina e do Caribe no desenvolvimento social. Nossa região é um celeiro de boas ideias e de boas experiências nessas áreas, mesmo com recursos limitados", afirmou Dias.

O ministro ainda falou aos presentes sobre iniciativas de sua pasta, como o Novo Bolsa Família, o Brasil Sem Fome e o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social.

Disse, ainda, que a democracia no país triunfou apesar de um "importante retrocesso político que comprometeu políticas e programas sociais estabelecidos" nos últimos anos, em referência ao governo de Jair Bolsonaro (PL).

"O Brasil está de volta e prestará muita atenção aos temas sociais e ao fortalecimento de sua institucionalidade, assim como à cooperação internacional nesses âmbitos", Muitos países da América Latina deram passos importantes nos últimos anos no caminho desse desenvolvimento, mesmo enquanto o Brasil se recolhia", afirmou Dias.

