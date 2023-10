O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, terá uma programação internacional durante o mês de outubro para mostrar as ações do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no combate à fome.

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias em entrevista para Folha em seu gabinete, em agosto - Gabriela Biló /Folhapress

Nesta segunda-feira (2), ele embarca para o Chile, onde participa da 5ª Conferência Regional sobre Desenvolvimento Social da América Latina e do Caribe, organizada pela ONU e pela Cepal (Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe).

Ainda neste mês, ele irá a Roma, para apresentação do plano Brasil sem Fome junto à FAO, órgão da ONU que cuida do tema.

Nestes eventos, o ministro deve falar de iniciativas de sua pasta, especialmente o programa que é o carro-chefe da estratégia do governo de combate à pobreza, o Bolsa Família.

A exemplo do que fez em seus primeiros dois mandatos, Lula quer posicionar o Brasil como referência mundial na luta contra a fome.