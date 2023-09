O deputado federal Rui Falcão (PT-SP) criticou o ministro da Defesa, José Múcio, em um post nas redes sociais. O petista disse que Múcio "fala como se fosse integrante das Forças Armadas, e não como membro do governo Lula, atacado no 8 de janeiro".

A declaração do parlamentar, que é ex-presidente do PT e coordenou a campanha de Lula a presidente em 2022, ocorre após o ministro da Defesa afirmar nesta sexta-feira (22) que havia muita gente dentro das Forças Armadas que "não desejava sair do poder", após a derrota de Jair Bolsonaro (PL).

O deputado federal e ex-presidente do PT Rui Falcão, em seu escritório, em São Paulo - Marlene Bargamo/Folhapress

Rui Falcão também disse, em outro post na rede X (antigo Twitter), que "está na hora de proibir a atuação de militares na política". "Chega de conspirações e golpes contra a democracia", escreveu o petista, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a principal da Casa.

A fala de Múcio aconteceu na entrada do Ministério da Defesa. Ele foi questionado sobre a postura em particular do ex-comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier Santos.

O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid disse, em delação à Polícia Federal, que o então presidente submeteu a militares de alta patente uma minuta de decreto para dar um golpe de Estado após o segundo turno das eleições.

Garnier teria apresentado disposição a participar do golpe —que envolvia a convocação de novas eleições e prisão de adversários. Múcio relatou que, já indicado que seria o ministro do governo Lula, buscou contato com os comandantes militares, mas não foi recebido por nenhum deles.

Ele, então, entrou em contato com Bolsonaro, de quem havia sido colega na Câmara dos Deputados. Após telefonema do então mandatário, alguns então decidiram recebê-lo.

"Ele [Garnier] não me recebeu, eu percebia. Os outros comandantes me receberam. Não sei se ele tinha aspirações golpistas, mas a gente via, os jornais falavam, era outro governo, outros comandantes, outro presidente da República", afirmou Múcio, aos jornalistas.

"Na realidade a gente percebia que muita gente não desejava sair do poder, largar o poder. Mas, dia 1º de janeiro, as Forças Armadas garantiram a posse do presidente [Lula] e estamos vivendo a nossa plenitude democrática", completou.

