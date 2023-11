A indefinição acabou. O Bar Balcão, que funciona há quase 30 anos no número 150 da rua Dr. Melo Alves, nos Jardins, em São Paulo, não corre mais o risco de fechar.

Segundo o dono do comércio, Francisco Millan, o Chico, a incorporadora que pretendia comprar o imóvel e outros ao redor para a construção de um prédio desistiu do negócio. "Graças a Deus [não vai fechar]. Você viu que milagre?", disse ele à coluna.

Bancada e cadeiras do bar Balcão, nos Jardins - Almeida Rocha/Folhapress

Com seu enorme balcão que ocupa todo o salão e é rodeado por banquetas altas, o bar virou ponto de encontro de escritores, jornalistas e artistas plásticos. Em março de 1994, o Balcão vai comemorar três décadas no mesmo ponto, na esquina com a alameda Tietê.

Chico disse que a incorporadora não conseguiu comprar um dos apartamentos envolvidos no projeto. Na vizinhança, os rumores são de que um dos herdeiros do imóvel não quis assinar a venda. Ele seria uma pessoa simples, que mora no interior de Minas Gerais.

A notícia da permanência do Balcão foi publicada no perfil oficial do bar no Instagram. "A vida tem dessas coisas, uma pessoa simples pode parar o empreendimento de um grande fundo americano", diz o texto na rede social. O estabelecimento também agradeceu a mobilização pela permanência do bar, que contou com o apoio de mais de 8.000 pessoas em um abaixo-assinado.

Chico afirma que na noite de sexta (10) os frequentadores do Balcão comemoraram a notícia. A jornalista Sandra Annenberg foi uma delas.

"A melhor notícia dos últimos tempos: o @barbalcao NÃO vai fechar! Chegamos na hora da comemoração. Que felicidade!!!", escreveu ela em suas redes.