Relembre carreira como atriz de Sandra Annenberg, que agora volta aos palcos

São Paulo

Sandra Annenberg está de volta aos palcos depois de 32 anos. A jornalista da Globo vai atuar na peça infantil "Pedro e o Lobo", que estreia este mês no Theatro Municipal de São Paulo.

A artista deve servir como narradora da montagem, que tem direção de Muriel Matalon. As apresentações acontecem nos dias 28, 29 e 30 de julho.

Sandra Annenberg em cartaz de divulgação de 'Pedro e o Lobo', no Theatro Municipal - Fernanda Sá/Divulgação

Apesar de ter construído sua reputação no jornalismo, Sandra Annenberg começou a vida como atriz. Sua mãe, Débora Takser, era produtora de teatro e de televisão, o que a levou a crescer nos bastidores de programas e montagens teatrais.

A atriz estudou na Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo, mas abandonou o curso em 1988 para entrar no elenco da série "Tarcísio e Glória" no mesmo ano.

Entre seus papéis mais conhecidos, está a protagonista da novela "Cortina de Vidro", exibida no SBT em 1989, e "Pacto de Sangue", folhetim do mesmo ano exibido na Globo.

Na Globo, ela foi primeiro aprovada para apresentar a seção de meteorologia do Jornal Nacional. O sucesso no programa a levou a fazer o curso de comunicação e seguir o jornalismo, trabalhando em produções como o SPTV, telejornal da capital paulista, além do Fantástico e do Jornal Hoje.