O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) articulou nesta segunda-feira (6) uma série de ações que, segundo o parlamentar, buscam cobrar explicações e apurar responsabilidades sobre o apagão que deixou milhares de pessoas sem energia elétrica em cidades do estado São Paulo, nos últimos dias.

O psolista, que é vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados, marcou para a próxima quarta (6) uma audiência pública com a Enel, concessionária que é responsável pela distribuição de energia na capital paulista e em mais 23 municípios da região metropolitana.

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) durante evento de sua pré-campanha - Marlene Bergamo-16.out.23/Folhapress

Além da empresa, serão convidados a prestar esclarecimentos representantes da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) e a Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do estado de São Paulo).

"É inadmissível que a cidade mais rica da América Latina deixe milhões de pessoas sem energia por quatro dias seguidos", afirma Boulos, que é pré-candidato à prefeitura de São Paulo, ao se referir à capital. "É preciso apurar e responsabilizar os culpados por essa situação", diz ainda.

Já na quinta-feira (9) o parlamentar pretende realizar, por meio da comissão da Câmara, uma diligência nas subestações da Enel que foram danificadas durante o apagão. Uma reunião com a Arsesp também está prevista.

Em nota, Boulos critica o fato de a Enel ter demitido 36% dos seus colaboradores entre 2019 e o terceiro trimestre deste ano, como revelou a CNN. No mesmo período, o número de consumidores atendidos subiu 7%.

A empresa italiana adquiriu em torno de 73% das ações da Eletropaulo em junho de 2018. Naquele mesmo ano, a companhia passou a se chamar Enel Distribuição São Paulo.

"Não é coincidência que tenhamos chegado a esse ponto", afirma o deputado federal. "A cidade cresce, e o número de funcionários, ao invés de acompanhar esse crescimento, diminui. Empresas estratégicas, como as de água e luz, não podem ficar reféns da lógica que coloca acionistas em primeiro lugar em detrimento das necessidades da população", acrescenta Boulos.

Em nota enviada à coluna nesta segunda-feira, a Enel afirma que tem apresentado uma evolução contínua em seus indicadores de qualidade e que já restabeleceu a energia para 83% dos clientes que tiveram o fornecimento impactado após o vendaval de sexta-feira (3).

"Até o momento, cerca de 1,7 milhão de clientes tiveram o serviço normalizado, de um total de 2,1 milhões afetados na última sexta-feira. O vendaval que atingiu a área de concessão no dia 3 de novembro foi o mais forte dos últimos anos e provocou danos severos na rede de distribuição", afirma a empresa.

"Os profissionais da companhia seguem trabalhando 24 horas por dia para agilizar os atendimentos e normalizar o fornecimento para quase a totalidade dos clientes até esta terça-feira (7/11)", acrescenta.

A concessionária ainda afirma que, desde que adquiriu a Eletropaulo, tem realizado uma média anual de investimentos de R$ 1,3 bilhão ao ano, contra cerca de R$ 800 milhões por ano investidos na gestão anterior.

"Esse volume recorde de investimento está sendo destinado, principalmente, a digitalização e automação da rede elétrica, o que tem refletido na melhora dos indicadores de qualidade e na eficiência da companhia", afirma.

VELOCIDADE

A cantora Ludmilla interpretou o hino nacional brasileiro no GP de São Paulo de F1, realizado no autódromo de Interlagos, na capital paulista, no domingo (5). O ex-jogador Cafu assistiu à competição desde o espaço VIP do autódromo. A apresentadora Ana Clara também esteve lá.