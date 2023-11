O brasileiro Hasan Said Rabee, que integra o grupo de 34 brasileiros que estão na Faixa de Gaza e aguardam sua repatriação para o Brasil, enviou à coluna nesta quarta-feira (1º) um vídeo em que expressa sua angústia por não ter sido incluído na lista de estrangeiros autorizados a cruzar a fronteira com o Egito.

O palestino-brasileiro Hasan Said Rabee, que integra o grupo de 34 brasileiros que estão na Faixa de Gaza, em trecho de vídeo em que faz clamor ao governo brasileiro para que seja repatriado - Reprodução

A liberação parcial ocorre após um acordo mediado pelo Qatar entre os governos de Israel e do Egito. Poderão deixar o território cidadãos da Austrália, Áustria, Bulgária, Finlândia, Indonésia, Jordânia, Japão e República Tcheca, além de integrantes da Cruz Vermelha e de ONGs.

"Até esse momento, não existe informação, não temos informação de quando os brasileiros na Faixa de Gaza vão sair. Nenhuma embaixada, nem no Egito nem na Palestina, [deu] informação para a gente de quando a gente vai sair daqui", afirma Hasan. "Infelizmente, terrível."

O brasileiro afirma que muitos cidadãos estrangeiros já saíram da Faixa de Gaza, enquanto os brasileiros ainda não têm nenhuma previsão sobre sua tão aguardada saída. "Eu peço ao governo federal para informar quando a gente vai ser liberado, quando a gente vai sair daqui", pede Hasan.

"O que a gente passa é um massacre, uma miséria. Minhas filhas estão bem doentes, uma delas está com febre há dois dias. Conseguiu remédio para ela, mas, mesmo assim, a febre não abaixa. A outra está bem assustada, à noite ela caiu no escuro. Ela ouviu a bomba cair. Machucou toda a boca dela, a cabeça dela", desabafa ele.

"O que a gente está passando aqui é um terror. Um massacre, que a gente vê dia a dia. As bombas não param de cair, há bomba por todo lado. Sem energia, sem luz até esse momento. Vai fazer 25 dias, infelizmente, de terror", diz ainda.

Palestino-brasileiro, Hasan adquiriu sua cidadania porque é casado com uma brasileira. O casal tem duas filhas, ambas nascidas no país. Desde o início da guerra, ele tem relatado as dificuldades enfrentadas, dia após dia, pelos brasileiros que se veem sitiados em Gaza.

Na semana passada, Hasan recebeu uma ligação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após pedir que os familiares palestinos dos brasileiros que estão em Gaza também possam ser trazidos ao Brasil.

O governo brasileio tem conversado com o Qatar, que lidera esforços de negociação por ser um país que abriga líderes do Hamas no exílio, e outros países interessados em tirar seus moradores.

"Ainda não há brasileiros na lista divulgada hoje", disse o embaixador brasileiro na Cisjordânia, Alessandro Candeas, nesta quarta-feira. "Acredito que em breve novas listas serão publicadas, e espero que nossos brasileiros estejam nelas."