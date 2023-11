Os brasileiros que estão na Faixa de Gaza devem poder, enfim, sair do território. A coluna apurou que eles devem estar na próxima lista a ser divulgada pelo Egito, esperada para sexta-feira (10) ou sábado (11).

Três dos atores envolvidos nas negociações, Israel, Egito e palestinos já informaram ao Brasil que isso ocorrerá.

Se confirmada a inclusão, a operação de repatriação, liderada pela diplomacia brasileira, terá uma importante etapa concluída após um périplo dramático marcado por fuga em meio a bombardeios, escassez de recursos básicos e incertezas sobre a sobrevivência do grupo.

O grupo de brasileiros abrigado em escola católica, localizada ao norte da Faixa de Gaza; local foi evacuado após ultimato de Israel - Arquivo pessoal - 13.out.2023

Temor, tensão, reviravoltas e uma longa espera marcaram, nas últimas semanas, o processo de negociação para a liberação dos brasileiros.

Desde o dia 1º deste mês, listas com centenas e mais centenas de nomes de estrangeiros foram divulgadas, sem que nenhuma delas incluísse os cidadãos do Brasil.

O grupo é composto por 34 pessoas e está abrigado na cidade fronteiriça de Rafah, a poucos metros do Egito, e também em Khan Yunis.

Eles foram deslocados para o sul de Gaza após um ultimato dado por Israel em 12 de outubro, que ordenou a evacuação do norte do território ante a possibilidade de uma invasão terrestre sem precedentes.

Alocados pelo governo Lula próximos à fronteira, os brasileiros já estão preparados para deixar Gaza na primeira hora do dia, assim que a liberação for anunciada pelo Egito. A situação não é compartilhada por outros estrangeiros que aguardam sua repatriação e estão espalhados por toda a faixa.

Ainda no mês passado, no início das negociações com Egito e Israel para a liberação dos brasileiros, o governo federal deslocou para Roma, na Itália, a aeronave da Presidência da República para resgatá-los. Em 31 de outubro, o avião desembarcou no Cairo —onde se encontra, desde então, à espera da liberação.

O primeiro grupo de estrangeiros moradores de Gaza começou a deixar o território sob ataque de Israel no dia 1º deste mês, após um acordo mediado pelo Qatar entre os governos de Tel Aviv e do Cairo.

A demora pela inclusão dos nomes dos brasileiros tem gerado insatisfação e angústia entre membros do grupo. "O que a gente está passando aqui é um terror. Um massacre, que a gente vê dia a dia. As bombas não param de cair, há bomba por todo lado. Sem energia, sem luz até esse momento. Vai fazer 25 dias, infelizmente, de terror", afirmou o brasileiro Hasan Said Rabee à coluna, na semana passada.

Como mostrou a Folha, Israel não está sozinho na elaboração das listas. Ela é de responsabilidade do Egito, em consulta com Tel Aviv, Washington e Doha, mediadores do processo.