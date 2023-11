Um grupo de deputados federais do PT, PSOL, PC do B e Rede vai divulgar nesta quarta (8) uma carta em que cobra um cessar-fogo urgente entre Israel e Hamas. No documento, os parlamentares citam frase do presidente Lula (PT) que chamou a guerra de genocídio.

"Nada pode justificar este genocídio: mais de 10 mil pessoas já foram mortas em Gaza [...]. Além disso, centenas de milhares de casas foram destruídas e toda a população sofre com as restrições ilegais e desumanas de acesso a água, comida, energia e internet", diz o texto.

Palestino carrega vítima de bombardeio em Khan Yunis, na Faixa de Gaza - Mahmud Hams - 7.nov.2023/AFP

Os parlamentares também organizaram um ato pela paralisação da guerra na Câmara dos Deputados.

O manifesto é lançado no mesmo dia que a Embaixada de Israel no Brasil e o Ministério da Defesa do país israelense convidaram mais de 300 deputados e senadores brasileiros para uma exibição, na Casa, de imagens do ataque terrorista do Hamas ocorrido em 7 de outubro.

A estratégia de sensibilização por meio da exibição de imagens violentas já foi reproduzida pela diplomacia israelense em outras ocasiões. Na semana passada, tanto o Consulado-Geral de Israel em São Paulo quanto a própria embaixada, em Brasília, receberam jornalistas para sessões desse tipo.

No manifesto lançado pelos deputados, eles solicitam que sejam garantidos corredores humanitários que permitam a entrada de auxílio para a população de Gaza e a saída dos brasileiros que estão no local.

Pedem também que o governo Lula chame o embaixador do Brasil em Israel para consultas e "que não se promulguem os acordos de cooperação militar e de segurança assinados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com Israel".

E convocam o governo brasileiro a atuar "energicamente pelo fim do genocídio, da ocupação e do apartheid, em defesa do respeito ao direito internacional e às resoluções da ONU".

"Na ONU, a ampla maioria dos países aprovou uma resolução chamando por um cessar-fogo urgente, mas Israel declarou que não tem intenção de parar e intensificou os ataques contra o povo palestino. Nesse contexto, a ação da comunidade internacional é de suma importância", diz trecho do documento.

A carta é assinada por mais de 60 parlamentares, como Guilherme Boulos (PSOL-SP), Glauber Braga (PSOL/RJ), Fernanda Melchiona (PSOL/RS), Jandira Feghali (PC do B/RJ), Lindberg Farias (PT/RJ), Túlio Gadelha (Rede/PE). O manifesto será encaminhado para a Secretaria Geral da Presidência e para o Itamaraty

Leia, abaixo, a carta na íntegra:

Hoje, 8 de novembro, se completa um mês desde o início dos bombardeios de Israel à Faixa de Gaza. Como disse o presidente Lula, nada pode justificar este genocídio: mais de 10 mil pessoas já foram mortas em Gaza, cerca de metade delas crianças. Além disso, centenas de milhares de casas foram destruídas e toda a população sofre com as restrições ilegais e desumanas de acesso a água, comida, energia e internet. Na ONU, a ampla maioria dos países aprovou uma resolução chamando por um cessar-fogo urgente, mas Israel declarou que não tem intenção de parar e intensificou os ataques contra o povo palestino. Nesse contexto, a ação da comunidade internacional é de suma importância, de modo que:

1. Ecoamos o chamado por um cessar-fogo urgente e pela garantia de corredores humanitários que possibilitem a entrada de ajuda à população de Gaza e a saída dos brasileiros que ali se encontram;

2. Urgimos ao governo brasileiro que atue energicamente pelo fim do genocídio, da ocupação e do apartheid, em defesa do respeito ao direito internacional e às resoluções da ONU;

3. Solicitamos ao governo brasileiro que chame o embaixador do Brasil em Israel para consultas e que não se promulguem os acordos de cooperação militar e de segurança assinados por Bolsonaro com Israel.

Deputadas/os que assinam:

1. Erika Kokay (PT/DF)

2. Fernanda Melchionna (PSOL/RS)

3. Glauber Braga (PSOL/RJ)

4. Jandira Feghali (PCdoB/RJ)

5. Luizianne Lins (PT/CE)

6. Padre João (PT/MG)

7. Adriana Accorsi (PT/GO)

8. Airton Faleiro (PT/PA)

9. Alencar Santana (PT/SP)

10. Alexandre Lindenmeyer (PT/RS)

11. Alfredinho (PT/SP)

12. Alice Portugal (PCdoB/BA)

13. Ana Paula (PT/PR)

14. Ana Pimentel (PT/MG)

15. Bohn Gass (PT/RS)

16. Carol Dartora (PT/PR)

17. Chico Alencar (PSOL/RJ)

18. Daiana Santos (PCdoB/RS)

19. Dandara (PT/MG)

20. Daniel Almeida (PCdoB/BA)

21. Dr Francisco (PT/PI)

22. Erika Hilton (PSOL/SP)

23. Fernando Mineiro (PT/RN)

24. Guilherme Boulos (PSOL/SP)

25. Helder Salomão (PT/ES)

26. Ivan Valente (PSOL/SP)

27. Jack Rocha (PT/ES)

28. João Daniel (PT/SE)

29. Jorge Solla (PT/BA)

30. José Airton (PT/CE)

31. José Guimarães (PT/CE)

32. Joseildo Ramos (PT/BA)

33. Juliana Cardoso (PT/SP)

34. Kiko Celeguim (PT/SP)

35. Leonardo Monteiro (PT/MG)

36. Lindberg Farias (PT/RJ)

37. Luiza Erundina (PSOL/SP)

38. Márcio Jerry (PCdoB/MA)

39. Marcon (PT/RS)

40. Maria do Rosário (PT/RS)

41. Merlong Solano (PT/PI)

42. Natália Bonavides (PT/RN)

43. Nilto Tatto (PT/SP)

44. Pastor Henrique Vieira (PSOL/RJ)

45. Patrus Ananias (PT/MG)

46. Paulão (PT/AL)

47. Pedro Uczai (PT/SC)

48. Professor Luciene (PSOL/SP)

49. Reginete Bispo (PT/RS)

50. Reimont (PT/RJ)

51. Renildo Calheiros (PCdoB/PE)

52. Rogério Correia (PT/MG)

53. Rubens Otoni (PT/GO)

54. Sâmia Bomfim (PSOL/SP)

55. Tadeu Veneri (PT/PR)

56. Talíria Petrone (PSOL/RJ)

57. Tarcísio Motta (PSOL/RJ)

58. Túlio Gadelha (Rede/PE)

59. Valmir Assunção (PT/BA)

60. Vicentinho (PT/SP)

61. Washignton Quaquá (PT/RJ)

