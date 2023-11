A Câmara Municipal de São Paulo aprovou nesta quarta-feira (1º) um projeto de decreto legislativo que dá o título de cidadã paulistana à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

A proposta, de autoria dos vereadores Rinaldi Digilio (União Brasil) e Fernando Holiday (PL), recebeu 37 votos a favor. As bancadas do PT e do PSOL votaram contra a homenagem.

Michelle Bolsonaro durante evento em Brasília - Gabriela Biló - 21.mar.2023/Folhapress

"Evangélica, é defensora de causas sociais relacionadas a pessoas com deficiência, com visibilidade em doenças raras, inclusão digital, conscientização sobre autismo, inclusão de libras nas escolas e outros projetos sociais", diz a justificativa da homenagem.

Digilio foi às redes sociais comemorar. "Aprovamos hoje na Câmara Municipal de São Paulo a honraria de cidadã paulistana para Michelle Bolsonaro, mesmo com forte campanha do PT e do PSOL que tentaram obstruir [a tramitação", escreveu o parlamentar.

"Michelle tem desempenhado um papel notável em nossa nação, se destacando o seu trabalho voltado para pessoas com deficiência, doenças raras, autismo e inclusão de libras. Essas pautas também fazem parte do meu mandato, além disso, como vereador cristão, é importante ressaltar essa bandeira", disse ainda.

À coluna, a vereadora Silvia Ferrao, da Bancada Feminista, diz lamentar que a "a base do governo [do prefeito] Ricardo Nunes esteja submissa ao bolsonarismo em troca de apoio nas eleições municipais [de 2024]".

