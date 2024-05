A cantora Daniela Mercury se surpreendeu e viu, com os olhos arregalados, a homenagem a ela e a artistas brasileiros que fará parte do show de Madonna na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no sábado (4).

Passagem de som da cantora Madonna, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro - Pilar Olivares/Reuters

Usando uma balaclava de látex amarela, a rainha do pop subiu ao palco na noite de quinta (2) para fazer a passagem de som. Enquanto ela cantava "Music", apareceram imagens de Mercury, Maria Bethânia, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Elza Soares. A homenagem incluiu ainda personalidades como Pelé, Marta, Marielle, Chico Mendes e Marina Silva.

"É uma imensa honra ser reconhecida e lembrada por Madonna", afirma Mercury, em áudio enviado à coluna. "Estou emocionada, tenho uma admiração gigante por ela. Para mim, é a artista mais importante do mundo. Gratidão é a palavra."

Daniela diz que sempre se sentiu representada por Madonna. "Ela sempre foi muito sensível, consciente, lutou contra injustiças sociais, pelos direitos das mulheres, emancipou tanto as mulheres", segue.

A cantora baiana descreve a americana como generosa por se preocupar em adaptar as homenagens para cada país onde faz o show de sua mais recente turnê, a Celebration Tour, em comemoração aos seus 40 anos de carreira.

"Ela sempre foi politizada. Nessa tour, eu sabia que ela estava homenageando as vítimas de HIV. E fiquei também muito emocionada por ela incluir Cazuza e outros grandes artistas e personalidades brasileiras que morreram de HIV [como Betinho e Renato Russo], porque ela perdeu muitos amigos [para a doença]", pontua.

Os cantores e o sociólogo, vítimas da Aids, devem ser homenageados no show quando Madonna cantar "Live to Tell". Os brasileiros farão parte de uma lista de personalidades que morreram em razão do vírus, e são celebrados neste segmento da apresentação da cantora.

No auge da crise da doença, nos anos 1980 e 1990, Madonna se posicionava ao lado das vítimas, visitando hospitais e contribuindo para minimizar o forte preconceito que rondava os infectados pelo vírus HIV.

"Estou muito feliz e me sentindo mais fortalecida por ter esse reconhecimento de Madonna. A arte, para mim, é revolucionária e importantíssima. É através dela que a gente consegue fazer o que a gente sonha, melhorar o mundo e jogar luz sobre causas importantes", diz ainda Mercury.