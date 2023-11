A Câmara Municipal de São Paulo votará nesta quarta-feira (22) um projeto de lei que proíbe o uso de animais em atividades desportivas que envolvam apostas. Se aprovado e sancionado, o texto poderá colocar fim às corridas de cavalos organizadas pelo tradicional Jockey Club de São Paulo.

De autoria do vereador Xexéu Tripoli (PSDB), a proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa (CCJ) da Casa no ano passado e agora irá ao plenário, onde precisa receber o aval da maioria simples dos parlamentares.

Centésima edição do Grande Prêmio de São Paulo de turfe, realizado no Jockey Club de São Paulo, na capital - Karime Xavier - 7.mai.2023/Folhapress

Uma segunda votação ainda será necessária antes de o texto ser encaminhado para a sanção do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

"É uma questão de não ter mais animais para entretenimento humano, esse é o foco da mensagem", afirma Tripoli, também autor de um projeto que virou lei e veda a criação de novos zoológicos e aquários na capital paulista.

"O meu intuito não é trabalhar com a questão do jogo [de azar], mas da proteção animal. Não podemos usar a tradição para sacrificar animais. O México está acabando com as touradas, que é uma questão de tradição deles."

O vereador tucano diz que irá se mobilizar para que o projeto seja votado em dois turnos pela Câmara Municipal ainda neste ano, afirmando ainda que não espera qualquer tipo de resistência à proposta. "Não tem oposição à esquerda nem à direita", afirma Tripoli, ao falar da causa animal.

"A gente quer proibir corridas de cavalo na cidade de São Paulo, não importa onde seja. Como o Jockey é o lugar onde se faz corrida, é o chamariz", acrescenta.

Localizado na zona oeste da capital, o clube abriga desde 1941 o hipódromo da Cidade Jardim. Atualmente, há propostas para que o terreno de quase 600 mil metros quadrados seja transformado em um parque.

Estima-se que o Jockey paulistano tenha uma dívida de cerca de R$ 400 milhões em IPTU e de R$ 240 milhões de ISS. A cobrança é questionada pelo clube na Justiça.

PERFORMANCE

O ator Ícaro Silva caracterizado para o espetáculo musical "Cabaret" - Caio Gallucci/Divulgação

O ator Ícaro Silva voltará aos palcos no ano que vem em uma nova montagem brasileira do musical "Cabaret". O artista interpretará o escritor Cliff Bradshaw, protagonista da adaptação idealizada por Marília Toledo e Kleber Montanheiro. "É o primeiro clássico da Broadway que eu vou fazer", diz Ícaro à coluna. O musical, que estreou em 1966, mostra o cabaré em que a dançarina Sally Bowles se envolve com Cliff. A trama se passa no início dos anos 1930, em uma Alemanha cada vez mais simpatizante do nazismo. A versão brasileira vai estrear no dia 8 de março de 2024, no 033 Rooftop do Teatro Santander, em SP.