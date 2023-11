Badalado camarote do Carnaval de Salvador, o Expresso 2222 acaba de assinar uma parceria com o iFood. A marca estará à frente do espaço VIP, o único da folia da capital baiana que não tem venda de ingressos. Artistas, formadores de opinião e empresários deverão ser convidados para curtir os festejos no lugar.

Flora Gil e Gilberto Gil no Camarote Expresso 2222, no Carnaval de Salvador deste ano - Rafaela Araújo -17.fev.2022/Folhapress

A equipe liderada pela empresária Flora Gil, mulher de Gilberto Gil, seguirá à frente de toda produção que envolve o camarote. "Brasilidade" será o tema dos festejos de 2024.

A SETE CHAVES

O jornalista e escritor Edney Silvestre recebeu convidados como a atriz Beth Goulart no lançamento do seu livro "Segredos de um Repórter". A jornalista Silvia Poppovic prestigiou o evento, que ocorreu na terça (21), na Livraria da Travessa do shopping Iguatemi, em São Paulo. O editor Marco Pace também marcou presença.