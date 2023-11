A Embaixada de Israel no Brasil divulgou nesta quinta-feira (9) uma nota em que diz ter sido surpreendida com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em um evento que promoveu na Câmara dos Deputados, em Brasília, na tarde de quarta-feira (8).

A embaixada convidou mais de 300 deputados e senadores brasileiros para uma exibição de imagens do ataque promovido pelo Hamas em 7 de outubro. Os recortes mostravam israelenses sendo brutalmente assassinados por integrantes do grupo terrorista.

O ex-presidente Jair Bolsonaro deixa a sede da PF, em Brasília, após prestar depoimento - Ueslei Marcelino - 18.out.2023/Reuters

Bolsonaro adentrou a Casa minutos antes do início do evento, causando grande tumulto. O ex-mandatário acompanhou apenas parte da exibição, deixando o recinto antes de seu encerramento.

"A reunião de ontem no Congresso Nacional teve como intenção mostrar as atrocidades do 7 de outubro cometidas pelos terroristas do Hamas. Um material muito bruto e sensível", diz a embaixada, em nota.

"Convidamos parlamentares e apenas parlamentares. A presença do ex-presidente não foi coordenada pela Embaixada de Israel e não era de nosso conhecimento antes da reunião", completa.

Como mostrou a coluna, o Parlamento brasileiro se tornou uma espécie de palco do conflito que opõe palestinos e israelenses no Oriente Médio.

Na mesma Casa, e no mesmo horário, parlamentares à esquerda e à direita protagonizaram, diante de diplomatas que representam ambos os povos, ruidosas manifestações de apoio a cada um dos lados.

Enquanto ocorria o evento da embaixada, parlamentares de PT, PSOL, PC do B e Rede promoveram um ato em solidariedade ao povo palestino e em defesa de um cessar-fogo urgente na guerra.

O embaixador da Representação Palestina no Brasil, Ibrahim Alzeben, e embaixadores de Tunísia, Cuba Venezuela, Síria, Argélia, Líbano, Líbia e Qatar participaram do ato, além de representantes do Egito e da Liga dos Países Árabes.