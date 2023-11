O escritor e jornalista Fernando Morais foi eleito presidente da Inter Press Service (IPS), agência de notícias independente criada na década de 1960 e que se dedica a temas do Sul Global.

O escritor Fernando Morais na Livraria da Vila, em São Paulo - Mathilde Missioneiro - 25.out.2023/Folhapress

Morais será o primeiro brasileiro a ocupar o posto na IPS, que é sediada no prédio da ONU (Organização das Nações Unidas), em Nova York, e tem escritórios e correspondentes em diversos países.

Autor da biografia de Lula (PT), o escritor irá compartilhar a novidade com o presidente durante audiência no Palácio do Planalto, em Brasília, na segunda-feira (20).

ESTANTE

O fundador e presidente do Instituto Rodrigo Mendes, Rodrigo Hübner Mendes, recebeu convidados na semana passada para o lançamento do livro "O Potencial da Mudança: O Desafio de Navegar pelas Incertezas" (Companhia das Letras). O músico Gilberto Gil e o apresentador Pedro Bial estiveram presentes e participaram de uma conversa sobre a obra. O evento ocorreu no Teatro Paulo Autran, no Sesc Pinheiros, em São Paulo.