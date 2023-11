A Faap (Fundação Armando Álvares Penteado) acaba de reforçar o quadro de professores de seu curso de jornalismo com nomes atuantes da imprensa nacional. A ideia é que os alunos tenham uma formação mais dinâmica, alinhada às expectativas do mercado, e cheguem mais preparados às redações jornalísticas.

Entre os recém-contratados estão a repórter especial da Folha Fernanda Mena, o diretor das rádios Cultura FM e Cultura Brasil, Alexandre Tondella, a jornalista e escritora Bianca Santana, o jornalista e pesquisador Bruno Paes Manso e o jornalista e podcaster Ivan Mizanzuk, autor do projeto que conta a história daquele que ficou conhecido como "Caso Evandro".

Prédio da Faap, na capital paulista - Moacyr Lopes Junior - 11.abr.2002/Folhapress

A apresentadora da CBN Tatiana Vasconcellos, o analista da CNN Brasil Iuri Pitta, o superintendente de comunicação da Desenvolve SP, André Guilherme Delgado Vieira, e o chefe de TV, filmes, esportes, notícias e ecossistema cívico do YouTube no Brasil, Eduardo Brandini, também integrarão o corpo docente.

"As recentes contratações fazem parte da visão do curso que estabelece, desde seu início, diferentes estratégias para estar sintonizado com as constantes revoluções no mundo da comunicação e preparar seus alunos a enfrentar de forma criativa e empreendedora seus desafios", afirma o coordenador do curso de jornalismo da Faap, Edilamar Galvão.

"A abordagem profissional, multidisciplinar, criativa e empreendedora do curso de jornalismo da Faap reflete a natureza diversificada do jornalismo moderno, onde a habilidade de contar histórias por meio de diferentes formatos e para uma pluralidade de públicos é essencial", acrescenta.

JOGO DE CENA

A atriz e diretora de teatro Mika Lins recebeu convidados para a estreia do espetáculo "Escute as Feras", dirigido por ela e pela editora Fernanda Diamant. O evento ocorreu no Sesc Ipiranga, em São Paulo, no sábado (11). Baseado em livro homônimo escrito pela antropóloga francesa Nastassja Martin, o monólogo é interpretado pela atriz Maria Manoella. A atriz Carolina Manica esteve lá.