Eugênio Bucci, Ana Paula Cardoso e Felipe Mello assinam a organização do livro "Eu Juro", antologia que revisita juramentos feitos por alunos do curso de jornalismo da Faculdade Cásper Líbero, em São Paulo, nos anos de 2001 e 2002.

Pessoas se sentam na escadaria da Faculdade Cásper Líbero, na avenida Paulista, em São Paulo - Avener Prado - 23.jul.2015/Folhapress

TÚNEL DO TEMPO

Mais de 20 anos depois, 11 desses ex-alunos fazem uma viagem entre o passado e o apresente e dão seus depoimentos. Um dos relatos é de Maju Coutinho, hoje apresentadora do Fantástico, da TV Globo.

ENCONTRO

Editado pela Com-Arte, editora-laboratório do curso de editoração da Escola de Comunicações e Artes da USP, o volume será lançado na próxima terça (13), na Livraria da Vila da alameda Lorena, em São Paulo.

ESTANTE

O jornalista André Barcinski recebeu convidados no lançamento da biografia "Tudo Passará – A Vida de Nelson Ned, o Pequeno Gigante da Canção", na noite de quinta (9), na Livraria da Travessa de Pinheiros, em São Paulo. No evento, Monalisa e Verônica Ned, filhas do cantor, participaram de um bate-papo com o escritor. O compositor Cláudio Fontana também esteve presente.