O cantor Ferrugem irá gravar um DVD ao vivo para comemorar seus dez anos de carreira. O show ocorrerá em 1º de fevereiro, no Vibra São Paulo, na capital paulista, e contará com convidados especiais.

Neste ano, o artista lançou o álbum "Interessante", com participação de Iza e Luísa Sonza. Ele ainda se apresentará na abertura do jogo final da Libertadores no sábado (4), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

O cantor Ferrugem - Caio Viegas/Divulgação

CALHAMAÇO

O pesquisador Michael França, coordenador do Núcleo de Estudos Raciais do Insper, recebeu convidados no evento de lançamento do livro "Números da Discriminação Racial — Desenvolvimento Humano, Equidades e Política Públicas", no Insper, em São Paulo, na semana passada. A publicação é organizada por ele e pelo também pesquisador Alysson Lorenzon Portella. O presidente do Insper, Guilherme Martins, passou por lá