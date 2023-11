O jornalista André Barcinski vai lançar a biografia "Tudo Passará - A Vida de Nelson Ned, o Pequeno Gigante da Canção", na noite desta quinta (9), na Livraria da Travessa, no bairro de Pinheiros, em São Paulo.

No evento, o autor participará de um bate-papo com Monalisa e Verônica Ned, filhas do cantor. A mediação será do jornalista Sérgio Martins.

LOVE SONGS

O DJ Zé Pedro recebeu convidados para o lançamento de seu livro "Mela Cueca – As Canções de Amor que O Mundo Esqueceu", realizado na casa de música Bona, em São Paulo, na segunda (6). A apresentadora Adriane Galisteu e a cantora Zélia Duncan prestigiaram o evento.