O GNT vai exibir no primeiro semestre do ano que vem a série documental "Justiça por Elas", que abordará as várias violências a que as mulheres são expostas ao longo da vida.

Em oito episódios, a atração será apresentada pela advogada Gabriela Manssur, ex-promotora pública que se notabilizou por atuar em defesa de mulheres em casos de grande repercussão.

A advogada Gabriela Manssur - Iara Morselli/Divulgação

Todo o programa já foi rodado pela produtora Café Royal. Segundo a empresa, só mulheres estão envolvidas no projeto, que tem direção de Andrea Cassola.

PERFORMANCE

O ator Ícaro Silva caracterizado para o espetáculo musical "Cabaret" - Caio Gallucci/Divulgação

O ator Ícaro Silva voltará aos palcos no ano que vem em uma nova montagem brasileira do musical "Cabaret". O artista interpretará o escritor Cliff Bradshaw, protagonista da adaptação idealizada por Marília Toledo e Kleber Montanheiro. "É o primeiro clássico da Broadway que eu vou fazer", diz Ícaro à coluna. O musical, que estreou em 1966, mostra o cabaré em que a dançarina Sally Bowles se envolve com Cliff. A trama se passa no início dos anos 1930, em uma Alemanha cada vez mais simpatizante do nazismo. A versão brasileira vai estrear no dia 8 de março de 2024, no 033 Rooftop do Teatro Santander, em SP.