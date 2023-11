A trajetória profissional de Sepúlveda Pertence, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) por 18 anos, será o tema de um seminário que começa nesta terça (21), na Faculdade de Direito da UnB (Universidade de Brasília).

O ex-presidente José Sarney, os ministros do STF Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Gilmar Mendes e a ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Daniela Teixeira serão palestrantes no evento, que ocorrerá até quinta (23).

Sepúlveda Pertence durante sessão no STF em 2005 - Alan Marques - 30.nov.2005/Folhapress

Também participarão do seminário os advogados Fernando Neves da Silva, Aristides Junqueira, Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, e Nabor Bulhões, os professores Menelick de Carvalho Netto, José Geraldo de Sousa Júnior e o ex-deputado Miro Teixeira.

O objetivo é homenagear o legado de Sepúlveda Pertence, morto em julho deste ano.

Indicado à corte em 1989, no governo de Sarney, ele ficou no STF até 2007, quando se aposentou e, a partir de então, voltou a exercer a advocacia.

Sepúlveda Pertence foi um dos ministros do STF mais influentes da história da corte. Nascido em Sabará, Minas Gerais, em 21 de novembro de 1937, ele foi secretário jurídico no STF, no gabinete do ministro Evandro Lins e Silva, e procurador-geral da República, antes de ser indicado para a corte.

Sepúlveda também atuou no movimento estudantil, tendo sido vice-presidente da UNE (União Nacional dos Estudantes) no fim da década de 1960.

A iniciativa do seminário é do Instituto Victor Nunes Leal e da Alumni, associação dos ex-estudantes da UnB.