O cineasta Guel Arraes foi agraciado com o prêmio de melhor direção durante a 27ª edição do Tallinn Black Nights Film Festival, na Estônia, pelo longa "Grande Sertão".

A produção é uma livre adaptação do clássico "Grande Sertão: Veredas", de Guimarães Rosa. A versão traz Caio Blat como o personagem Riobaldo, enquanto Luisa Arraes dá vida a Diadorim. Os atores Rodrigo Lombardi, Eduardo Sterblitch, Luis Miranda, Mariana Nunes e Luellem de Castro completam o elenco.

Set de filmagem do longa "Grande Sertão" - Helena Barreto/Divulgação

"Guel Arraes construiu o 'Grande Sertão' com extraordinária fidelidade ao espírito de Guimarães Rosa. Ao mesmo tempo, com grande coragem por enfrentar no tom épico, no lirismo e na ética do 'Grande Sertão: Veredas' temas centrais da vida brasileira de hoje, como a guerra urbana e o assassinato dos jovens negros da periferia", diz o produtor Manoel Rangel, que integra a equipe do longa.

Além de Rangel, viajaram à Estônia para o festival o ator Luis Miranda e a diretora e produtora artística Flavia Lacerda. "Este é um filme de amor e de guerra, em um momento em que o Brasil e o mundo vivem muitas guerras e, muitas vezes, a gente nem entende os motivos desses conflitos", diz Miranda.

"Grande Serão" tem estreia prevista para 30 de maio de 2024. Ele é produzido pela Paranoid Filmes em coprodução com a Globo Filmes. A distribuição é da Paris Filmes.

O Tallinn Black Nights Film Festival —ou PÖFF, como é conhecido— integra a Federação Internacional da Associação dos Produtores de Filmes (Fiapf) e é considerado um dos maiores festivais de cinema do norte da Europa.

