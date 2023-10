O site Lagartixa Diária foi rebatizado com um novo nome: Tixa News. Fundado há quatro anos, o portal de notícias acumula 11 mil seguidores no Facebook e já está funcionando com a nova alcunha. Haverá uma festa para marcar a nova fase do projeto. A comemoração ocorrerá no espaço Cerne Cervejas, em São Paulo, nesta terça (31), com show do bloco Let's Block.

Festa de lançamento do Tixa News - Reprodução

AVENIDA

A médica e ex-BBB Thelminha prestigiou um coquetel promovido pelo Camarote Bar Brahma, na semana passada, no Bar dos Arcos, em São Paulo. Ela será, pelo segundo ano consecutivo, musa do espaço no Carnaval paulistano do ano que vem. A cantora Leci Brandão se apresentou no evento, que contou também com a presença do músico Ivo Meirelles.