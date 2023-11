A ministra da Cultura, Margareth Menezes, participará do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Arte e Cultura Periférica, em São Paulo. O evento será realizado no Espaço Comunidade Cidadã, no bairro do Grajaú, zona sul da capital paulista, no próximo dia 16.

A ministra da Cultura Margareth Menezes na inauguração da pasta em janeiro de 2023, em Brasília - Reuters

A comissão foi proposta e é liderada pelo deputado federal Alfredinho (PT-SP) na Câmara dos Deputados. O colegiado tem como objetivo o fortalecimento de políticas públicas que promovam a cultura periférica e acompanhar e propor a tramitação de propostas legislativas sobre o tema.

ESTANTE

O escritor Mario Prata recebeu convidados no lançamento do seu livro "Pelo Buraco da Fechadura Eu Vi um Baile de Debutantes" na Livraria da Vila, em São Paulo, na semana passada. A jornalista Maria Prata, filha do escritor, e o marido dela, o apresentador Pedro Bial, compareceram ao evento. O escritor Reinaldo Moraes passou por lá.