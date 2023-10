A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) enviou um ofício ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), solicitando que o estado paulista conceda à população a gratuidade no transporte público nos dias de realização do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

No documento, que foi enviado na segunda-feira (30), a parlamentar afirma que a medida é necessária para garantir a melhor execução das prova, que ocorrerá nos dias 5 e 12 de novembro, e para minimizar os desafios enfrentados por muitos estudantes.

A deputada federal Tabata Amaral em São Paulo - Marlene Bergamo - 22.set.2023/Folhapress

A distância entre o local de moradia e o local do exame e a dificuldade financeira apresentada por muitos dos inscritos são alguns dos pontos citados por Tabata ao pedir o passe livre para Tarcísio.

"Nos últimos dois anos tivemos recorde de abstenção no Enem. Não podemos repetir isso neste ano. O passe livre vem como incentivo para que nossos estudantes, em especial aqueles que moram na periferia, prestem a prova e possam ter acesso às oportunidades que ela oferece", explica a deputada, que é pré-candidata à prefeitura da capital paulista.

Tabata pede que o Governo de São Paulo libere as catracas de transportes intermunicipais e do metrô e que amplie a oferta de ônibus nos domingos em que serão realizados o Enem.

A Prefeitura de São Paulo, comandada por Ricardo Nunes (MDB), anunciou nesta terça-feira (31) a gratuidade em seus ônibus nos dias da prova. O passe livre valerá no período entre 9h e 21h.

Provável oponente do emedebista nas eleições municipais de 2024, Tabata lembra que havia feito a mesma solicitação pelo passe livre para o Enem em 2022, mas foi ignorada.

No ano passado, a deputada federal do PSB foi uma das protagonistas da mobilização que levou a prefeitura da capital paulista a adotar a gratuidade durante o segundo turno das eleições. No mês passado, Tabata também pleiteou a gratuidade para a votação de conselheiros tutelares.

Como mostrou Folha, milhares de estudantes em diversas regiões reclamam que foram alocados para realizar as provas do Enem em locais bem distantes de suas residências, o que rendeu diversas críticas ao Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais).

O governo Lula confirmou que cerca de 50 mil inscritos no Enem 2023 foram alocados em locais distantes das suas casas e terão a oportunidade de fazer as provas em dezembro.

