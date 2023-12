Um grupo de advogados lançou um manifesto em apoio à indicação do também advogado e jurista Marco Aurélio de Carvalho ao ministério da Justiça.

O advogado Marco Aurélio de Carvalho - Marlene Bergamo - 14.jun.2022/Folhapress

A carta é assinada por 72 profissionais, dentre os quais Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, Alberto Zacharias Toron, Ana Amélia Camargos, Antonio Cláudio Mariz de Oliveira, Celso Vilardi, Fábio Tofic, Flavia Rahal, José Eduardo Cardoso, José Luis Oliveira Lima, Ricardo Toledo, Roberto Podval e Weida Zancaner.

Carvalho é o coordenador do grupo Prerrogativas, que se notabilizou por criticar a Operação Lava Jato e defender a inocência de Lula (PT).

Na carta, os advogados afirmam que Marco Aurélio de Carvalho é um defensor incansável dos direitos humanos e um combatente dedicado contra o racismo e outras formas de discriminação. "Sua trajetória é marcada por um compromisso inabalável com pautas sociais e antirracistas e sua expertise jurídica é um símbolo de sua dedicação à causa da igualdade."

O manifesto destaca ainda a capacidade de articulação e formação de equipes do advogado. "Marco Aurélio possui a habilidade ímpar de unir pessoas em prol de causas relevantes, especialmente no contexto da segurança pública".

A carta é lançada um dia após o atual ministro da Justiça, Flavio Dino, ser aprovado pelo Senado para integrar o STF (Supremo Tribunal Federal).

A posse dele na corte deverá ocorrer na segunda quinzena de fevereiro, provavelmente no dia 22.

Nesta quinta (14), Dino disse que pretende continuar nas próximas semanas no Ministério da Justiça, até que o presidente Lula escolha um novo ministro para a pasta.

Leia, abaixo, o manifesto na íntegra:

Diante da aprovação do ministro Flávio Dino pelo Senado da República para ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, nós, juristas ligados às pautas do sistema de justiça e da segurança pública e comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, vimos a público expressar nosso entusiasmo e apoio incondicional à nomeação do respeitado advogado e jurista Marco Aurélio de Carvalho para o cargo de ministro da Justiça e da Segurança Pública.

Marco Aurélio de Carvalho é um defensor incansável dos direitos humanos e um combatente dedicado contra o racismo e outras formas de discriminação. Sua trajetória é marcada por um compromisso inabalável com pautas sociais e antirracistas e sua expertise jurídica é um símbolo de sua dedicação à causa da igualdade.

Sua notável capacidade de articulação e formação de equipes dedicadas é singular. Marco Aurélio possui a habilidade ímpar de unir pessoas em prol de causas relevantes, especialmente no contexto da segurança pública. Exemplo maior —mas não singular— foi sua obstinada atuação no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, que deram termo à infâmia do cumprimento antecipado da pena privativa de liberdade.

Sua visão estratégica e abrangente tem sido fundamental na formulação de abordagens inovadoras para lidar com questões complexas, buscando soluções que atendam às necessidades da população e promovam a integridade e a segurança de todas e todos.

Acreditamos firmemente que a nomeação de Marco Aurélio de Carvalho representa um passo significativo rumo ao aperfeiçoamento do sistema de justiça e de segurança pública do país.

Por tudo isso e por tantos outros motivos que verteriam rios de tinta, endossamos veementemente a nomeação de Marco Aurélio de Carvalho para Ministro da Justiça e da Segurança Pública, confiantes de que sua atuação será um divisor de águas em prol de uma sociedade mais justa, inclusiva e igualitária.

