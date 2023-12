A apresentadora Ana Hickmann surpreendeu os clientes do restaurante Parigi, em São Paulo, ao chegar para um almoço na segunda (4).

Ana Hickmann - Instagram/ahickmann

PAPO SÉRIO

Ana decidiu denunciar o marido, Alexandre Correa, por agredi-la depois de uma discussão.

PAPO SÉRIO 2

A apresentadora dividiu a mesa com a ex-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) Renata Gil, referência na luta contra a violência doméstica, e com o advogado Henrique Ávila.

PRECEDENTES

Ex-integrante do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Ávila foi o responsável pela abertura de uma reclamação disciplinar contra o juiz que atuou no julgamento do caso Mariana Ferrer. O magistrado permitiu, em uma audiência, que ela fosse humilhada pelo advogado do jovem que era acusado de estuprá-la.

LEITURA

A escritora Penélope Martins e o escritor, jornalista e colunista da Folha Marcelo Duarte receberam convidados para o evento de lançamento do livro "Vida Instantânea" (Panda Books), escrito pelos dois, realizado na Livraria da Vila da Vila Madalena, em São Paulo, na semana passada. A diretora técnica do Museu do Futebol, Marília Bonas, esteve lá.