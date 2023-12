A chuva forte que caiu na noite de domingo (10) em São Paulo não impediu a escritora Ruth Rocha, 92, de ver pela primeira vez um show de Paul McCartney.

Convidada do sobrinho Miguel Machado, produtor da apresentação, Ruth ficou num camarote ao lado da irmã Eliana Ferreira e de outros familiares. "Ele [o sobrinho] me deu uma mordomia. Mandou me buscar e me acompanhou até o camarote. Vi o show todo e não apanhei chuva", diz ela à coluna, entre risos.

A escritora Ruth Rocha ao lado da irmã Eliana Ferreira vê show de Paul McCartney em São Paulo - Nara Corona/Divulgação

"Foi maravilhoso. É muito emocionante ver um beatle, porque as músicas deles são parte da nossa vida."

A escritora relembra que cantava e tocava no violão as canções do grupo quando era mais nova.

Ruth Rocha diz que o momento mais emocionante do show para ela foi quando Paul apresentou "Let it Be" e "Blackbird", dois clássicos do quarteto de Liverpool. "O Paul está muito bem, com muita energia e uma voz maravilhosa. E a chuva não atrapalhou nada", destaca.

A escritora acrescenta que já assistiu a muitos shows, mas foi a sua primeira vez vendo uma apresentação em um estádio. "Já vi shows de Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, mas em teatros."

"O estádio [na performance de Paul] estava lindo. O público acendeu os celulares e deixou tudo iluminado."

Ruth Rocha já escreveu mais de 200 livros, sendo o mais famoso deles "Marcelo, Marmelo, Martelo", que já vendeu 25 milhões de exemplares. Recentemente, ela lançou "O Grande Livro dos Macacos" (editora Moderna, R$ 76, 48 páginas), que escreveu durante a pandemia. A obra combina dados científicos com narrativas ficcionais.