O livro "O Terceiro Excluído – Contribuição para uma Antropologia Dialética" (editora Zahar), de Fernando Haddad, ganhará uma versão em inglês. A editora acadêmica Brill, sediada na Holanda, adquiriu os direitos de língua inglesa da obra e a publicará na coleção "Studies in Critical Social Sciences" (Estudos em Ciências Sociais Críticas, em tradução livre).

O ministro Fernando Haddad - Jardiel Carvalho - 24.nov.2023 / Folhapress

O acordo prevê também uma publicação combinada com a editora Haymarket Books, que fará a distribuição em brochura do volume nos Estados Unidos, um anos após a publicação pela Brill.

Livro mais recente do atual ministro da Fazenda, "O Terceiro Excluído" surgiu a partir de uma conversa dele com o filósofo Noam Chomsky e o crítico literário Roberto Schwarz, ocorrida uma semana antes do primeiro turno das eleições de 2018. Naquele ano, Haddad disputou a Presidência.

PROFUNDO

O rapper Rico Dalasam em ensaio fotográfico para divulgar seu terceiro álbum de estúdio, "Escuro Brilhante" - Carol Curti/Divulgação

O cantor Rico Dalasam lançará na próxima quinta-feira (14) seu terceiro álbum de estúdio, "Escuro Brilhante, Último Dia no Orfanato Tia Guga (EBUDNOTG)". Uma prévia do trabalho já pôde ser conferida pelos fãs do artistas em alguns de seus shows recentes, em que foram apresentadas faixas do novo trabalho.

"Me dei conta de que a dualidade, que sempre acompanha minha obra, dessa vez quer se mostrar do amor à orfandade", conta Dalasam, ao falar sobre o processo criativo em torno do disco. "Se eu quisesse dar um passo nas coisas do amor, eu preciso voltar para me buscar no orfanato da minha história", conclui.