A bancada do PT (Partido dos Trabalhadores) na Alesp (Assembleia Legislativa do estado de São Paulo) elaborou uma nota nesta quinta-feira (14) em defesa da indicação do advogado e jurista Marco Aurélio de Carvalho ao Ministério da Justiça.

Os deputados petistas afirmam que apoiam Carvalho "por sua impecável formação jurídica, compromisso irrestrito com o Estado Democrático de Direito e árdua defesa das pautas sociais e dos direitos humanos".

O advogado Marco Aurélio de Carvalho - Marlene Bergamo - 14.jun.2022/Folhapress

A carta é lançada um dia após o atual ministro da Justiça, Flávio Dino, ser aprovado pelo Senado para integrar o STF (Supremo Tribunal Federal). A posse dele na corte deverá ocorrer na segunda quinzena de fevereiro, provavelmente no dia 22.

"Outra significativa marca de Marco Aurélio é sua capacidade de articulação em prol das questões de relevância nacional e de diálogo com diversos atores políticos, no aperfeiçoamento da democracia brasileira", afirma o texto, que é assinado pelo líder da federação PT/PCdoB/PV na Casa, Paulo Fiorilo.

E segue: "Por estes motivos, manifestamos apoio à indicação do advogado Marco Aurélio de Carvalho para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, confiantes no seu repertório jurídico, político, democrático e humano para compor o governo do presidente Lula, na construção de uma sociedade inclusiva, justa e soberana".

Carvalho é o coordenador do grupo Prerrogativas, que se notabilizou por criticar a Operação Lava Jato e defender a inocência de Lula (PT).

Mais cedo nesta quinta, um grupo de advogados lançou um manifesto em apoio à indicação de Carvalho.

A carta é assinada por 72 profissionais, dentre os quais Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, Alberto Zacharias Toron, Ana Amélia Camargos, Antonio Cláudio Mariz de Oliveira, Celso Vilardi, Fábio Tofic, Flavia Rahal, José Eduardo Cardoso, José Luis Oliveira Lima, Ricardo Toledo, Roberto Podval e Weida Zancaner.