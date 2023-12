A 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes, que ocorrerá entre os dias 19 e 27 de janeiro, irá homenagear a atriz Bárbara Colen, que atuou no filme "Bacurau", e o cineasta André Novais Oliveira, diretor do longa "Ela Volta na Quinta").

No próximo ano, o evento na cidade mineira terá como tema "As Formas do Tempo".

A atriz Bárbara Colen - João Miguel Jr./Globo

Oliveira nasceu em Contagem e Colen, em Belo Horizonte.

"Os dois homenageados são alguns dos artistas responsáveis pela discreta radicalidade poética do cinema feito em Minas Gerais, tanto que suas presenças e influências estão para além do cinema do estado e possuem reconhecimento internacional", diz o coordenador curatorial do festival, Francis Vogner dos Reis.

VIRA-VIRA

O ator Ruy Brissac, que vive o cantor Dinho em "Mamonas Assasinas — O Filme", recebeu convidados na pré-estreia do longa, em São Paulo. O evento ocorreu no Cinépolis do Shopping JK Iguatemi, na semana passada. O diretor da obra, Edson Spinello, compareceu. A atriz Jessica Córes prestigiou a sessão.