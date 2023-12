Quatro em cada dez brasileiros (43,6%) entre 15 e 29 anos inseridos no mercado de trabalho estão na informalidade. E 28% desses jovens foram expostos a alguma situação de risco à saúde, como manuseio de substâncias químicas e de resíduos urbanos.

Homem entrega currículo na Barão de Itapetininga, no centro de São Paulo - Mathilde Missioneiro - 30.set.20/Folhapress

FICHA

É o que revela um estudo inédito realizado pela Agenda Jovem Fiocruz e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. Intitulado "Panorama da Situação de Saúde de Jovens Brasileiros de 2016 a 2022: Intersecções entre Juventude, Saúde e Trabalho", o dossiê foi elaborado a partir de bases de dados do Sistema Único de Saúde (SUS).

NICHO

Segundo o levantamento, os jovens entre 15 e 29 anos representam um terço (33%) de todos os acidentes de trabalho notificados entre 2016 e 2022. Em números absolutos, isso equivale a 324 mil casos. Deste total, a maioria das vítimas (78%) são homens.

NICHO 2

O estudo revela que mais de um terço (37%) dos acidentes com materiais biológicos no trabalho ocorre entre jovens. O perfil das vítimas é principalmente feminino (74%), já que há a maior presença de mulheres em cargos de assistência à saúde. Os técnicos de enfermagem compõem a profissão mais afetada, somando 32% das notificações.

NICHO 3

Entre os casos de transtornos de saúde mental relacionadas ao trabalho, 58% dos que procuraram serviços médicos tinham de 25 a 29 anos. E 74% eram mulheres.

LÁ FORA

O dossiê ainda analisou dados sobre a saúde dos jovens fora do ambiente laboral. Os transtornos mentais foram a principal causa de internação entre homens de 15 a 29 anos. Esquizofrenia, psicose e uso de drogas e de álcool estão entre os quadros registrados.

ELAS

Já as mulheres jovens aparecem como principais vítimas de violência no país, seja física, sexual ou psicológica. Elas representam 73% dos casos.

ESCADA

O levantamento também mostra que, quanto mais nova, maior o risco: a taxa de ocorrência de violências entre meninas de 15 a 19 anos é duas vezes maior do que entre as jovens de 20 a 29 anos, em todas as regiões do Brasil.

BISTURI

O dossiê aponta também que procedimentos de esterilização foram a principal causa de internação para mulheres na faixa entre 25 e 29 anos, com um total de 152.637 casos entre 2016 e 2022.

PROFUNDO

O rapper Rico Dalasam em ensaio fotográfico para divulgar seu terceiro álbum de estúdio, "Escuro Brilhante" - Carol Curti/Divulgação

O cantor Rico Dalasam lançará na próxima quinta-feira (14) seu terceiro álbum de estúdio, "Escuro Brilhante, Último Dia no Orfanato Tia Guga (EBUDNOTG)". Uma prévia do trabalho já pôde ser conferida pelos fãs do artistas em alguns de seus shows recentes, em que foram apresentadas faixas do novo trabalho.

"Me dei conta de que a dualidade, que sempre acompanha minha obra, dessa vez quer se mostrar do amor à orfandade", conta Dalasam, ao falar sobre o processo criativo em torno do disco. "Se eu quisesse dar um passo nas coisas do amor, eu preciso voltar para me buscar no orfanato da minha história", conclui.