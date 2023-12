A defesa do empresário Alexandre Correa afirma que Ana Hickmann está descumprindo a decisão judicial que o autorizou a ver o filho do casal de 9 anos. A apresentadora nega. Ela denunciou o marido por agredi-la depois de uma discussão.

Na sexta passada (1º), em decisão judicial da 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Itu, a juíza Andrea Ribeiro Borges disse que a medida protetiva concedida para que Alexandre não se aproxime de Ana não impossibilita que ele possa visitar o menino de 9 anos. No despacho, ela ordena que o encontro do pai com o filho seja intermediado por terceiros.

A apresentadora Ana Hickmann e o marido, Alexandre Correa, em evento no ano passado - Mathilde Missioneiro -26.ago.2022/Folhapress

Na segunda (4), uma outra decisão da Vara de Família e Sucessões de Itu determinou que a apresentadora informasse, em um prazo de 48 horas, dias e horários para as visitas paternas, e os familiares ou pessoas de confiança que pudessem intermediar o encontro do pai com o menino.

Segundo os advogados de Alexandre, nada foi apresentado, e o empresário segue sem se encontrar pessoalmente com o menino há 25 dias —eles se veem por ligações de vídeo.

"A defesa da Ana segue inerte diante de uma decisão judicial, não houve nenhuma resposta", afirma a advogada Diva Carlo Bueno Nogueira, que representa Correa.

Em áudios e mensagens enviadas por Ana para o empresário nesta semana, a apresentadora fala sobre uma possível visita dele ao filho, mas diz que ele não poderia sair sozinho com a criança, e que o encontro deveria ocorrer na casa dos pais de Alexandre, um "lugar de segurança" para o menino.

Posteriormente, ela recuou da autorização, de acordo com os advogados do empresário.

A apresentadora, por meio de sua assessoria, afirma que ela não está proibindo o contato do pai com o menino. "Com o objetivo único e prioritário de proteger o bem-estar do filho, Ana sugeriu a melhor forma para acontecer o encontro de Alexandre, de 9 anos, com o pai. Todo o processo está sendo conduzido pelos advogados das partes envolvidas", diz ela, em nota.

A advogada de Alexandre afirma aguarda para os próximos dias uma outra decisão judicial sobre o processo em que o empresário acusa a apresentadora de alienação parental. "Quando a mãe proíbe sem uma justificativa o convívio do filho com o pai, isso é caracterizado como uma alienação parental."

Em 11 de novembro, Ana Hickmann denunciou Correa por lesão corporal e violência doméstica. Desde a data, os dois romperam a relação.

Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record, ela recapitulou a briga que aconteceu em Itu, no interior do estado de São Paulo, onde o casal morava. Ana afirmou que Alexandre tentou dar uma cabeçada nela. "Ele não me acertou porque eu me esquivei", disse.

"Ninguém merece ser torturada de nenhuma forma", complementou. "Estou falando da figura de um agressor, de um covarde, de um canalha que acha que tem poder e domínio sobre os outros." Correa nega a agressão.

Durante a entrevista, Ana Hickmann disse também que, além da violência física, também teria sido vítima de violência patrimonial. A apresentadora insinuou que o ex-marido destruiu seu patrimônio e o acusou de falsificar assinaturas. O empresário nega.